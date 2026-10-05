La Guardia Civil detiene a tres personas en San Vicente del Raspeig con más de 720 gramos de cocaína

La Guardia Civil ha detenido en San Vicente del Raspeig a tres hombres, de 28, 31 y 38 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tras localizar más de 720 gramos de cocaína ocultos en un vehículo.

Los hechos se produjeron cuando, agentes del área de investigación de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig, realizaban labores de vigilancia en una zona en la que se había detectado actividad relacionada con pequeñas transacciones de droga.

Durante el servicio, los investigadores observaron a tres hombres que se encontraban en las inmediaciones, manteniendo cierta distancia entre ellos y realizando señales con las manos. Posteriormente, los tres se reunieron y accedieron a uno de los vehículos estacionados en la zona.

Ante el comportamiento observado, los agentes procedieron a identificarlos y realizaron una comprobación del vehículo. Durante la inspección localizaron en el interior varias bolsas ocultas que contenían una sustancia blanca, tras las correspondientes pruebas, resultó ser cocaína.

La mercancía incautada | Comandancia Provincial de Alicante

En total fueron intervenidos más 720 gramos de cocaína, procediendo los agentes a la detención de los tres hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente del Raspeig, habiendo decretado libertad con cargos para todos ellos.