Empleados de Coca-Cola participan en la III Semana del Voluntariado en la Comunidad Valenciana

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) celebra del 13 al 23 de octubre la tercera edición de la Semana del Voluntariado, una iniciativa que moviliza a los empleados de la compañía en la Comunidad Valenciana para participar en actividades sociales y medioambientales desarrolladas junto a Global Nature, Asindown, Fundación DASYC, Residencia Fortuny, Centro de Día Albors, Casa Caridad y Asociación Chelonia.

La acción forma parte de La Magia de Coca-Cola, el programa de voluntariado corporativo de Coca-Cola Europacific Partners, a través del cual los empleados pueden dedicar hasta dos jornadas laborales remuneradas al año a iniciativas que contribuyen al bienestar social, el cuidado del entorno y el fortalecimiento de las comunidades locales.

Los empleados de Coca-Cola en la Comunidad Valenciana participan en distintas actividades adaptadas a las necesidades del territorio, centradas en aspectos del ámbito de la inclusión social como el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, el ocio inclusivo y la protección del medio ambiente.

"La Semana del Voluntariado refleja cómo entendemos nuestro papel en las comunidades donde estamos presentes. Gracias al compromiso de nuestros empleados y a la colaboración con Fundaciones, y ONG locales, podemos apoyar iniciativas que generan impacto en las personas, en el entorno y en las localidades. Creemos que las mejores transformaciones comienzan cerca de casa, donde vivimos y trabajamos, y se construyen junto a quienes conocen las necesidades del territorio", señala Fernando Álvarez, Jefe de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de CCEP Iberia en la Comunidad Valenciana.

Iniciativas que generan impacto en la Comunidad Valenciana

Durante esta edición de la Semana del Voluntariado, una veintena de empleados de la compañía participan en iniciativas de conservación ambiental como la sesión de Mares Circulares, el proyecto ambiental de Coca-Cola para la conservación de mares y océanos, junto a la fundación Global Nature para dar a conocer la posidonia oceánica y las nacras que habitan en el Mediterráneo, los retos y amenazas que afrontan y realizar una recogida de residuos en el fondo marino en Alcocebre (Castellón de la Plana). En esta línea, también se ha impulsado una recogida de residuos en el cabo de las huertas (Alicante).

En el ámbito de la inclusión de personas con diversidad funcional, más de una veintena de profesionales de Coca-Cola participan junto a la asociación Asindown en un programa de actividades repartidas en diversas sesiones en Valencia. La colaboración incluye jornadas de deporte adaptado en el Pabellón Municipal de la Fuensanta para fomentar el trabajo en equipo y los hábitos saludables, un taller práctico de cocina compartida en el Centro Psicosocial de la entidad y salidas de ocio normalizado que combinan cena y música en directo. Todas estas dinámicas están concebidas para promover la autonomía, derribar barreras sociales y generar espacios de convivencia e igualdad de oportunidades.

Asimismo, la compañía fortalece su compromiso con el acompañamiento de personas mayores, impulsando el envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada de la mano de la Fundación DASYC en Valencia. Concretamente, una quincena de voluntarios comparte tiempo de calidad con las personas residentes a través de dos iniciativas intergeneracionales: un torneo de juegos de mesa en la Residencia Fortuny y una jornada de dinamización y bienestar emocional bajo el formato de "Olimpiadas Senior" en el Centro de Día Albors orientadas a estimular la conversación, el intercambio de experiencias y los vínculos afectivos.

Por último, la compañía contribuye a dar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social mediante la preparación y reparto de comidas solidarias junto a entidades sociales. En esta línea, una treintena de voluntarios colabora en la acción de comedor social realizada junto a Casa Caridad en Valencia.

La Comunidad Valenciana forma parte de la huella territorial de Coca-Cola en España. La compañía mantiene una estrecha vinculación con el territorio a través de su actividad económica, sus clientes, proveedores y empleados, contribuyendo al desarrollo de las localidades en las que está presente.

Ese compromiso con el territorio se extiende también mediante iniciativas como GIRA Mujeres, GIRA Jóvenes, Mares Circulares, Hostelería #PorElClima y acciones de voluntariado que buscan generar un impacto positivo en las comunidades locales.

Cabe destacar que la actividad de Coca-Cola en la Comunidad Valenciana genera un valor añadido de 692 millones de euros a la economía de la comunidad y contribuye al mantenimiento de más de 11.000 empleos directos e indirectos. Además, la compañía cuenta en Valencia con una planta de producción (Quart de Poblet) y un almacén logístico (Picassent), en los que ha invertido más de 60 millones de euros desde 2019.

La Magia de Coca-Cola: un programa con impacto en las comunidades

La Semana del Voluntariado es una de las principales iniciativas de La Magia de Coca-Cola, el programa de voluntariado corporativo de CCEP que permite a los empleados participar durante todo el año en proyectos sociales y medioambientales.

Solo en 2025, los empleados de CCEP dedicaron más de 7.200 horas a acciones de voluntariado, mientras que desde 2019 la cifra acumulada supera las 46.000 horas, reflejo de la implicación sostenida de los equipos con las comunidades en las que la compañía está presente.