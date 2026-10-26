Detenido un camionero que transportaba por las carreteras de Alicante 255.000 cajetillas ilegales de tabaco

La Policía Nacional de Alicante ha detenido a un hombre por su presunta participación en los delitos contra la Ley de Contrabando y contra la Propiedad Industrial.

El detenido circulaba a bordo de un camión transportando un importante cargamento de tabaco. En total, 255.000 cajetillas ilegales de tabaco.

Durante la dana Adam

La intervención policial | Policía Nacional de Alicante

Ocurrió durante los días de la dana cuando debido a la lluvia el camión se detuvo en el arcén de la autopista entre Benidorm y Dénia. Cuando los agentes se acercaron para ayudar al conductor, notaron que estaba "extremadamente nervioso" cuando le preguntaron por la carga que llevaba.

Según la Policía Nacional, dijo que “eran servilletas” pero al inspeccionar el remolque resultó que eran 17 palets con cajetillas de tabaco ilegal, cuyo valor en el mercado superaría los 1,4 millones de euros. El detenido contaba con antecedentes policiales previos por otros delitos.