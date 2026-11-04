La Costa Blanca refuerza su posicionamiento internacional en la feria de turismo de Londres

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado en la jornada inaugural de la feria World Travel Market de Londres, donde el Patronato Provincial de Turismo ha agendado una serie de encuentros con operadores del sector para concretar acuerdos que permitan incrementar la llegada de visitantes a la provincia, afianzar la conectividad aérea, impulsar el turismo de golf y atraer importantes citas y eventos relacionados con la industria.

Al respecto de este último objetivo, Toni Pérez ha anunciado que la ciudad de Benidorm acogerá en 2027 el ‘Social Networking Event’ de ETOA (Asociación Europea de Turismo), un encuentro que por primera vez recala en la provincia para abordar el estado del sector y establecer contactos a nivel local.

Tras un 2026 en el que se han batido récord de llegadas de turistas a la Costa Blanca, el organismo autónomo trabaja por reforzar su posicionamiento internacional de cara al próximo año.

La cascada de reuniones que mantendrá durante los próximos días Toni Pérez, acompañado por la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna, el director de Patronato Costa Blanca, José Mancebo, y representantes del sector, tiene como objetivo fidelizar mercados asentados -el británico o el procedente de Europa del Este-, pero también centrar la estrategia de acción en otros emergentes.

Tal y como ha trasladado el presidente, “la Costa Blanca afronta la WTM con el objetivo de reforzar su posición en la distribución turística internacional y traducir la fortaleza del destino en oportunidades de negocio para el sector”. Por ello, ha comentado que la estrategia combina “la consolidación del turismo vacacional y de nuestros principales mercados con la apertura de nuevas vías de comercialización, el desarrollo de productos que favorezcan la actividad durante todo el año y la preparación de alianzas y encuentros profesionales para 2027”.

Los encuentros mantenidos en esta primera sesión de la feria “nos permiten confirmar la tendencia favorable en este final de año 2026 y anticipa el principio de un buen año 2027, pese a las turbulencias que ocasiona el incremento del coste de la energía y los combustibles y su afección para la movilidad aérea y turística”, ha detallado Toni Pérez, quien ha recordado que el británico es el principal mercado emisor de turistas a la Costa Blanca y, por lo tanto, “hay que cuidarlo mucho y así lo hemos hecho durante las reuniones de trabajo”.

Bajo el paraguas de Turisme GVA, además del Patronato de Turismo Costa Blanca, participan en esta feria los municipios de Benidorm, Alicante, Elche, Calpe, Altea, El Campello y Teulada.

“Londres es especialmente relevante por su capacidad para reunir a quienes toman decisiones sobre contratación, programación aérea y comercialización de viajes. Desarrollaremos una agenda profesional propia, así como reuniones compartidas para propiciar que esa coordinación nos permita abordar conjuntamente la promoción del destino, la conectividad y las relaciones con los operadores”, ha avanzado Toni Pérez.

Durante la jornada inaugural se ha guardado un minuto de silencio en el mostrador de Tour España por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), con la presencia de la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

Entre los encuentros previstos para las próximas jornadas destacan Jet2, loveholidays, On the Beach, Thomas Cook y World2Meet, socios vinculados al negocio vacacional. Paralelamente, las reuniones con DER Touristik de República Checa y Wizz Air incorporan el trabajo sobre oportunidades en Europa central y oriental. La agenda incluye también contactos con el operador francés Karavel, plataformas como eDreams ODIGEO, Booking.com y lastminute.com, y una reunión para abordar la promoción en el mercado chino.

Primer networking de ETOA en la Costa Blanca

Uno de los principales encuentros de trabajo en la WTM de Londres se ha celebrado hoy con ETOA -European Tourism Association- en su estand en la feria. El propósito de esta reunión, en la que han participado Toni Pérez y José Mancebo, así como el responsable de ETOA en España, Jorge Traver, y el director general, Tim Fairhurst, ha sido el de avanzar en los detalles del encuentro profesional que acogerá la Costa Blanca, concretamente la ciudad de Benidorm, el próximo año.

Se trata del ‘Social Networking Event’, una cita que por primera vez recala en la provincia con la presencia de directivos de la entidad para abordar el estado del sector y establecer contactos a nivel local. El evento, que se complementará con la visita a otros enclaves y municipios alicantinos, contará con una sesión centrada en la sostenibilidad de los grupos turísticos, otra de contenido y una tercera de networking con el sector alojativo de la Costa Blanca.

El presidente de la Diputación ha aclarado que durante la WTM “estamos trabajando con ETOA -la asociación más importante de turismo a nivel europeo- para desarrollar futuras iniciativas profesionales, poniendo en contacto, como plataforma de negocio vinculada al turismo, a todos los actores de esta industria”. “Son líneas que permiten complementar nuestra fortaleza de turismo de sol y playa, ampliar los motivos de visita y seguir construyendo relaciones comerciales con un recorrido que va más allá de la feria”, ha matizado.

El ‘Social Networking Event’ que se celebrará en 2027 en Benidorm incluirá una sesión informal -organizada por la asociación como complemento a las grandes ferias-, cuya finalidad es que turoperadores, agencias, hoteles y destinos europeos conecten profesionalmente en un ambiente distendido, muy eficaz para consolidar alianzas.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de trabajo centrada en reforzar la relación del destino con la industria turística y acercar la oferta provincial a la red de operadores, intermediarios y proveedores vinculados a la asociación. El formato, las fechas y el alcance de la propuesta para Costa Blanca se concretarán con la asociación.

Mercado británico en cifras

Entre enero y septiembre de 2026 el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández registró 5,4 millones de pasajeros en sus conexiones con Reino Unido, sumando llegadas y salidas, un 6,1% más interanual. Para este invierno están programados más de 1,2 millones de asientos de llegada desde 23 aeropuertos británicos y 6.000 vuelos. Se trata, según ha apuntado el máximo responsable del Patronato Provincial de Turismo y de la Diputación, de “una base sólida sobre la que trabajar con compañías y operadores para mantener la actividad turística durante todo el año”.

Seis de los diez aeropuertos con mayor tráfico con la terminal alicantina son británicos, concretamente Manchester, Londres-Gatwick, Londres-Stansted, Bristol, Birmingham y Londres-Luton.

Según el último informe ‘Mercado Emisor Reino Unido’ de Turisme Comunitat Valenciana, el Reino Unido se consolida como el principal mercado internacional emisor de turistas hacia la Comunitat Valenciana, con un total de 3.029.892 visitantes en 2025. La Costa Blanca concentra el protagonismo de este mercado, ya que el 89,4% de los turistas británicos que visitan la Comunitat eligen la provincia de Alicante como destino. Dentro de ella, Benidorm destaca como principal polo de atracción, al recibir el 49,7% de los turistas británicos que llegan a Alicante.

Finalmente, Toni Pérez ha manifestado que la asistencia del Patronato Provincial de Turismo a la WTM de Londres “combina el mantenimiento de los socios vacacionales, la exploración de oportunidades en otros mercados y la preparación de encuentros profesionales para 2027”, al tiempo que ha incidido en que el golf “concentra parte del enfoque estratégico promocional, dentro del trabajo compartido con Turisme Comunitat Valenciana y la asociación sectorial”.