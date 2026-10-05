Benigar presenta en Alicante Gastronómica Chocolate Benigar, un producto exclusivo creado junto a Pablo Montoro y Marcos Tonda

Benigar Corporación ha presentado en Alicante Gastronómica su nuevo Chocolate Benigar. Una creación gastronómica exclusiva nacida de la colaboración con el chef alicantino y embajador de la marca, Pablo Montoro, y la histórica firma chocolatera Chocolates Marcos Tonda. La presentación se ha realizado en el espacio «Lo Mejor de la Gastronomía», donde los asistentes han podido conocer el origen de esta colaboración, descubrir el proceso que ha dado forma a la receta y degustar por primera vez el resultado.

El acto ha contado con la participación de Pablo Montoro, creador de la receta; Maria Llorca, CEO de Chocolates Marcos Tonda, responsable de su elaboración; y Rafael Pérez, coordinador de producto de Benigar, quienes han explicado las diferentes fases de un proyecto que ha unido la creatividad gastronómica, la tradición chocolatera y el carácter alicantino de sus protagonistas.

Según ha explicado Pérez, «desde el principio teníamos claro que queríamos crear un detalle especial para nuestros clientes, pero buscábamos dar un paso más y apostar por algo que no pudiera encontrarse en el mercado y que fuese genuinamente Benigar. Con la incorporación de Pablo Montoro como embajador de la compañía surgió inicialmente la idea de crear un cóctel exclusivo, pero de esa propuesta nació algo que nos pareció todavía más especial: desarrollar nuestra propia receta de chocolate».

A partir de ahí, el proyecto tomó una dimensión gastronómica que, para Montoro, estaba estrechamente vinculada al territorio. El chef alicantino ha señalado que «la magia de este proyecto reside en trabajar con productos que forman parte de nuestra identidad y buscar la manera de unirlos dentro de una misma receta. Alicante tiene una riqueza de productos extraordinaria y el reto estaba en conseguir que cada uno aportara algo al chocolate sin perder el equilibrio del conjunto».

Una idea que también ha marcado el proceso de elaboración de la pieza junto a Chocolates Marcos Tonda. Para Llorca, «ha sido muy especial participar en un proyecto que reúne diferentes productos y empresas de nuestra tierra. El chocolate nos permite actuar como punto de encuentro entre todos esos ingredientes y crear algo que va más allá de una tableta convencional. Hemos trabajado para que cada elemento tenga su espacio y, al mismo tiempo, conseguir un resultado equilibrado, en el que se reconozca el carácter de los productos alicantinos y el cuidado que hay detrás de cada uno de ellos».

Después de varios meses de pruebas y ajustes, el proyecto ha dado como resultado un chocolate de autor creado específicamente para Benigar y elaborado por la firma chocolatera con productos de la zona, que se ha presentado hoy por primera vez en el marco de una de las principales citas gastronómicas de la provincia.

La elección de Alicante Gastronómica como escenario para este lanzamiento ha permitido reunir a los protagonistas de un proyecto que nace y se desarrolla en Alicante, y presentar ante los asistentes una creación que pone en valor el producto, el talento y el saber hacer local. La unión de tres empresas alicantinas, con una trayectoria vinculada al territorio y a su tejido empresarial, da además un significado especial a esta iniciativa, que convierte la gastronomía en punto de encuentro para reivindicar y proyectar la cultura, la identidad y la riqueza gastronómica de Alicante.

Chocolate Benigar se ha concebido, además, como una pieza exclusiva que no está disponible para su venta al público general, reforzando el carácter diferencial de una creación que ha sido diseñada específicamente para formar parte de la experiencia premium que la compañía ofrece a sus clientes.

Una receta que reúne sabores de la provincia.

Chocolate Benigar se ha elaborado a partir de chocolate Marcos Tonda con un 70 % de cacao, al que se han incorporado diferentes ingredientes vinculados al territorio alicantino, como la almendra Marcona, aceite de oliva virgen extra premium Selma, piel de limón, flor de sal de Santa Pola y azahar.

La combinación busca reunir en una misma pieza diferentes matices del paisaje gastronómico de la provincia. El chocolate aporta una base intensa y aterciopelada, mientras que la almendra Marcona aporta textura y el limón y el azahar introducen notas cítricas y florales. La incorporación de flor de sal de Santa Pola añade un contraste salino, mientras que el aceite de oliva aporta sus propios matices al conjunto.

Entre sus particularidades destaca también que se trata del único chocolate elaborado por Marcos Tonda que incorpora aceite de oliva virgen extra premium Selma. El resultado ha sido una creación pensada para ofrecer una experiencia gastronómica vinculada al territorio y, al mismo tiempo, trasladar al cliente de Benigar el carácter exclusivo que ha inspirado el proyecto desde su origen.

Un packaging concebido como parte de la experiencia

El carácter exclusivo de Chocolate Benigar también se ha trasladado a su presentación. El packaging se ha diseñado tomando como referencia la identidad visual de Benigar, con su color corporativo como elemento protagonista, integrado con los códigos propios de Chocolates Marcos Tonda.

El envoltorio incorpora una base de acabado mate que contrasta con los logotipos corporativos de Benigar y Marcos Tonda en relieve de alto brillo, reforzando el carácter premium de la pieza.

La propuesta incorpora además un elemento de accesibilidad e inclusión mediante etiquetado adaptado en lectura Braille, una característica presente en los productos de Chocolates Marcos Tonda.

Con esta creación, Benigar ha llevado a Alicante Gastronómica una propuesta que ha conectado gastronomía, territorio y experiencia de marca, convirtiendo una colaboración entre la identidad de Benigar, el saber hacer chocolatero de Marcos Tonda y la visión creativa de Pablo Montoro.

Benigar Corporación

Benigar Corporación es una empresa alicantina con más de 60 años de trayectoria y actividad en los sectores de la automoción, el interiorismo y el inmobiliario. Es concesionario oficial de BMW, MINI y BMW Motorrad en la provincia de Alicante y el sur de Valencia, además de contar con las divisiones de interiorismo y mobiliario con Misura Benigar e inmobiliario con Principado Benigar y Ducado Benigar. Desde su fundación en 1964, la compañía mantiene su compromiso con la calidad, la innovación y la excelencia en el servicio.