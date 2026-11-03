Alicante licita por 48.400 euros la organización de la Feria del Libro de 2027 en Séneca

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la licitación del servicio de programación, gestión, coordinación, dinamización y ejecución de la Feria del Libro de Alicante de 2027, que sale a concurso por 48.418 euros. La Feria se volverá a celebrar en el Espacio Séneca y la plaza anexa y tendrá una duración de cinco días durante el próximo mes de mayo, previsiblemente entre el 12 y el 16. El contrato podrá ser prorrogado por una sola vez para la organización de la edición de 2028.

El contrato contempla la organización de actividades todos los días, en horario de mañana y tarde, entre las que figuran al menos 10 presentaciones de libros de autores de reconocido prestigio, no presentados en las dos ediciones anteriores de la Feria, incluyendo escritores de origen alicantino o con residencia en Alicante, así como un mínimo de dos conferencias o diálogos protagonizados por escritores reconocidos o personas de renombre vinculadas al mundo del libro y la literatura.

El pliego de obligaciones también incluye un mínimo de dos actividades infantiles diarias (cuentacuentos, talleres…) que incentiven el interés por la lectura y la cultura en general, además de visitas escolares durante los días lectivos y la organización de al menos una actividad diaria de animación de calle en la Plaza Séneca (teatro, música, danza, títeres, magia, lecturas teatralizadas). Todo ello, al margen de las actividades propuestas por las librerías y otras entidades participantes en la Feria.

“El objetivo vuelve a ser que los alicantinos podamos celebrar la fiesta de la literatura de una forma lo más amena posible y con autores contrastados y de primer nivel”, ha explicado la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, “al tiempo que las actividades infantiles contribuyan a fomentar el interés por los libros y la cultura entre las futuras generaciones de lectores”.

Asimismo, el organizador deberá encargarse de la creación original y diseño gráfico del cartel e imagen de la Feria y gestionar la plataforma web, en la que se emitirán las actividades programadas y cuyo contenido deberá estar disponible en castellano y valenciano. El contrato también exige la instalación de una carpa en la Plaza Séneca, provista de iluminación, y de un centenar de sillas para el público, así como de 10 pérgolas cubiertas de tela para protección del sol. El horario establecido para la Feria es de 17.30 a 21.00 horas en la jornada inaugural del miércoles; de 10.30 a 14.00 por las mañanas y de 17.30 a 21.00 por las tardes, salvo el viernes y el sábado, en los que cerrará a las 21.30.

Más de 15.000 asistentes a la anterior edición

Más de 15.000 personas asistieron entre los días 6 y 10 del pasado mes de mayo a la 56ª Feria del Libro de Alicante en la plaza de Séneca, por la que pasaron 200 autores y en la que se celebraron 26 presentaciones oficiales de libros. El público llenó las presentaciones de la obra de destacados autores como las de Lorenzo Silva, Marta Robles, Luz Gabás, Manuel Vilas o Helena Resano, entre otros, y también respaldó a los autores locales.

En la pasada edición participaron 28 casetas, dos más que en la anterior. Y en cuanto al público infantil, se registraron 540 asistentes, 453 participaron en cuentacuentos y talleres, mientras que 87 correspondieron a visitas escolares