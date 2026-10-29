Alicante expresa su consternación y su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

El Ayuntamiento de Alicante ha guardado este miércoles tres minutos de silencio en señal de recuerdo y homenaje a las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en la provincia de Toledo.

El consistorio alicantino se ha sumado a la convocatoria de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FEMP) y en el acto celebrado en la Plaza del Ayuntamiento han participado los concejales de todos los grupos de la corporación, empleados municipales, diputados autonómicos y de Cortes Generales, así como representantes de la Policía Local, la sociedad civil y ciudadanos a título particular.

Desde Alicante toda nuestra solidaridad

Luis Barcala.- Alcalde de Alicante

“Todavía conmocionado y consternado por el trágico accidente ferroviario ocurrido entre Urda y Los Yébenes”, ha manifestado el alcalde Luis Barcala al término de los tres minutos de silencio, junto a los portavoces de los grupos de la oposición municipal. “Quiero expresar todo nuestro cariño, respeto y apoyo a las víctimas y sus familias, así como el respaldo a los servicios de emergencias que trabajan sobre el terreno. Desde Alicante, toda nuestra solidaridad", ha añadido el primer edil.

En señal de duelo por la tragedia ferroviaria, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto desde las 00.00 horas de este jueves 29 hasta las 24.00 horas del sábado 31, durante los cuales las banderas oficiales ondearán a media asta en el exterior del edificio consistorial, y ya este miércoles ha cancelado toda la agenda oficial.

Pleno administrativo no político

La Junta de Portavoces ha acordado este miércoles por unanimidad que el Pleno ordinario de este jueves se ocupe únicamente de los expedientes de la Junta de Gobierno y tanto las mociones, como los ruegos y preguntas y declaraciones institucionales se posponen para un Pleno extraordinario, cuya fecha está aún por concretar. "Ahora mismo sólo nos importa el dolor de las víctimas y sus familiares y la solidaridad con todos aquellos que se han dejado la vida en esta tragedia".

Barcala también ha expresado su preocupación por una joven Alicantina de 27 años, que viajaba en uno de los trenes siniestrados y que hasta el momento de este acto de homenaje no había sido localizada. "Todo el apoyo igualmente del Ayuntamiento de Alicante para su familia, nos unimos a su incertidumbre y manifestamos nuestra esperanza y mejores deseos de que pueda ser encontrada en buen estado y no haya que lamentar más fallecimientos".

Barcala ha incidido en que "estamos en el momento de la unión en el dolor con las víctimas de esta terrible tragedia" y ha recalcado su "más sincero agradecimiento a todos los servicios sanitarios y de emergencias, así como a los voluntarios de los municipios limítrofes con la zona del accidente, que desde el primer momento se han volcado con esfuerzo y solidaridad para intentar salvar vidas, junto al trabajo y la entrega de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, que siempre dan el máximo de sí mismos".

El alcalde ha dado las gracias a todas las personas que se han unido a esta convocatoria de recuerdo y homenaje y ha avanzado que este jueves, a las 12.00 horas, todos los grupos volverán a concentrarse en la Plaza del Ayuntamiento para guardar silencio en memoria de las víctimas de la dana de octubre de 2024, de la reciente dana Adam y del accidente ferroviario de Toledo.