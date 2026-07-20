Alicante destinará más de 617.000 euros para reforzar la lucha contra el absentismo escolar

El Ayuntamiento de Alicante invertirá 617.240 euros en el servicio de detección, prevención e intervención contra el absentismo escolar durante los próximos tres cursos. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de este contrato, que podrá prorrogarse un año más y que busca garantizar la asistencia regular a clase del alumnado de entre 6 y 16 años.

El contrato se divide en dos lotes. El principal, dotado con 582.610 euros, estará destinado a la detección, prevención e intervención en casos de absentismo escolar. El segundo, con un presupuesto de 34.630 euros, financiará actividades preventivas dirigidas a los centros educativos.

La concejala de Educación, Mari Carmen de España, ha señalado que el objetivo es favorecer la escolarización plena y proteger el derecho a la educación, promoviendo la igualdad de oportunidades y la inclusión de los menores.

El servicio contempla el seguimiento de los casos de absentismo, el trabajo conjunto con las familias y los centros educativos, así como la elaboración de planes de intervención personalizados en coordinación con la Conselleria de Educación.

Además, el programa incluye acciones de carácter preventivo en los colegios, entre ellas talleres de educación familiar y social, así como iniciativas educativas dirigidas al alumnado de Primaria para fomentar la importancia de la asistencia continuada a clase.