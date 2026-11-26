En el marco de la temporada navideña, la Policía Nacional ha implementado el Plan Comercio Seguro con el propósito de asegurar la integridad en el ámbito comercial y prevenir incidentes delictivos que puedan afectar a comerciantes y clientes.

La Comisaría Provincial de Alicante, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, ha puesto en marcha el Dispositivo Operativo de Navidad con el Plan Comercio Seguro. Su finalidad es mejorar la seguridad en el sector comercial mediante la provisión de información y asistencia sobre precauciones y prevenciones que contribuyan a un entorno más seguro para los comerciantes y sus clientes.

Tras haber dado su inicio la fase previa, el día 1 de diciembre se da comienzo a su fase operativa que se mantendrá hasta el día 8 de enero de 2027, prestando una especial atención en la franja horaria nocturna para evitar posibles robos en almacenes, centros comerciales y logísticos, los cuales estos días tienen un mayor volumen de mercancías y recaudación, así como los comercios de compra-venta de oro y joyas.

Adicionalmente, se intensificará la presencia policial en las zonas de mayor afluencia y actividad comercial, empleando patrullas tanto de uniforme como de paisano para reforzar la prevención de posibles delitos durante estas fechas festivas.

Alrededor de 1.000 agentes de la Policía Nacional involucrados en este dispositivo en la provincia de Alicante, buscarán proporcionar a los ciudadanos un ambiente tranquilo y seguro durante las celebraciones navideñas.

Recomendaciones sobre el Plan Comercio Seguro

Los agentes patrullan por las calles más comerciales | Comisaría provincial de Alicante

En cuanto a las recomendaciones del Plan Comercio Seguro, durante la campaña de Navidad, la Dirección Adjunta Operativa establece anualmente el Dispositivo Operativo de Navidad y el Plan Comercio Seguro a través de las Jefaturas Superiores de Policía. El objetivo principal es mejorar la prevención de hechos delictivos que afectan a comerciantes y potenciales clientes, especialmente en delitos de hurto, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza y fraudes durante estas fechas.

El Dispositivo Operativo se lleva a cabo en dos fases, una previa y otra operativa, aplicándolo en aquellos lugares y zonas donde, motivado por la celebración de las fiestas navideñas, se produce un aumento de la actividad comercial.

Durante la fase previa del dispositivo, los Delegados de Participación Ciudadana aumentarán los contactos con representantes de asociaciones de comerciantes y colectivos ciudadanos, difundiendo consejos preventivos de seguridad mediante folletos explicativos.

En la fase operativa, se reforzará la presencia policial en las franjas horarias de mayor actividad comercial, intercambiando información operativa y brindando consejos de seguridad a comerciantes y ciudadanos.

Cabe destacar, la importancia de la prevención en el actual nivel 4 de alerta antiterrorista. Para este esfuerzo, se contará con la colaboración de las Policías Locales y el personal de Seguridad Privada para la ejecución del plan.

La Policía Nacional destaca la utilidad de la aplicación móvil ALERTCOPS, a través de la cual los ciudadanos pueden informar de manera sencilla sobre cualquier acto delictivo en calidad de víctima o testigo. La aplicación está disponible de forma gratuita para su descarga en smartphones.