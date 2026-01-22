ASAJA ALICANTE

Los agricultores de Alicante celebran el recurso contra Mercosur pero mantienen la tractorada

🚜 Para ASAJA-Alicante "es una pequeña batalla ganada pero hay que mantener la presión en las calles" con la tractorada en Alicante del jueves 29 de enero

👉 El secretario técnico de ASAJA-Alicante, Ramón Espinosa denuncia las políticas de Bruselas en Onda Cero Alicante

Juan Carlos Fresneda

Alicante |

La organización agraria ASAJA-Alicante ha celebrado que el Parlamento europeo haya decidido recurrir el acuerdo de Mercosur ante la justicia pero advierte de que “hay que mantener la presión” y por ello sigue convocada la tractorada por el centro de Alicante del día 29 de enero.

De esta forma la aplicación del tratado comercial de los socios comunitarios con los países de Latinoamérica, cuya tramitación queda en suspenso, podría dilatarse hasta dos años hasta su ratificación definitiva.

El secretario técnico de la organización agraria en la provincia de Alicante, Ramón Espinosa considera que esta decisión "es el fruto de la presión en las calles y no deja de ser una pequeña victoria" en la batalla que hay que librar.

Ramón Espinosa.- Secretario técnico Asaja-Alicante

Hay que mantener la presión

ASAJA Alicante advierte de que, ahora más que nunca hay que mantener la presión para que "Bruselas y el gobierno de España entiendan que la aplicación de este acuerdo supondría un varapalo para la supervivencia del sector agrario". Según ASAJA hay que seguir denunciando los recortes en las ayudas que contempla la nueva política agraria comunitaria (PAC) y ante el ejecutivo español, los regantes alicantinos siguen denunciando las nuevas normas de explotación y los caudales ecológicos en el Tajo que supondrán la merma del agua que llega a través del trasvase Tajo-Segura.

Tractorada en Alicante

El jueves 29 de enero bajo el lema “Menos mentiras, más soluciones para el campo”, la tractorada que antes del accidente ferroviario de Adamuz se convocó para el 22 de enero; partirá desde la avenida de Aguilera a las 11:30 de la mañana con tractores y vehículos agrícolas procedentes de toda la provincia y recorrerá el centro de Alicante hasta la Explanada en ambos carriles y hasta las puertas de Casa Mediterráneo donde habrá una concentración.

