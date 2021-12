Adri López: "Noto que la afición está con nosotros"

El Hércules tiene el bonito reto de intentar lograr el domingo su quinta victoria consecutiva. El equipo de Mora cierra 2021 en su estadio ante el Toledo. Un triunfo garantiza una Navidad plácida, en la zona alta de la tabla.

Adrián López, portero del Hércules, ha estado en el restaurante Caruso analizando la situación del Hércules. El portero ha aprovechado la lesión de Jesús Fernández para consolidarse en el once de Mora.

"Después del partido ante el Alzira y la expulsión lo pasé mal, pero no quedaba otra que estar preparado para cuando me volviese jugar de nuevo. Siempre he notado que la afición ha estado con nosotros. Esperamos ganarle al Toledo porque sería muy importante. Hay que recordar que todavía no hemos hecho nada", ha señalado el portero del Hércules.