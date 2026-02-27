La nueva novela del alicantino Pep Rubio: crimen, humor y alta sociedad en el Real Liceo Casino de Alicante

Detrás de Asesinato en Teselas hay mucho más que una trama de crimen, humor y personajes destacados de la ciudad. Hay una trayectoria vital marcada por el compromiso con Alicante y por una inquietud constante que ha acompañado a Pep Rubio durante más de tres décadas.

Rubio comenzó muy joven su implicación en el ámbito juvenil y social de la ciudad. Ha desempeñado responsabilidades como Subdirector de Difusión Digital en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, director de la Escuela de Formación Juvenil del Institut Valencià de la Joventut y miembro del Consejo Asesor de Protección Civil, además de ser uno de los fundadores del Observatorio de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, actual Centro de Empleo, donde hoy coordina proyectos de empleabilidad y emprendimiento.

Sin embargo, más allá de su actividad institucional y mediática, Rubio ha mantenido siempre una constante: la escritura como herramienta de expresión y como forma de reivindicar el patrimonio cultural e histórico de Alicante. En esta, su segunda novela, vuelve a convertir la ciudad en escenario y casi en personaje, combinando intriga con una mirada crítica y afectuosa hacia sus espacios y su gente.