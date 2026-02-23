EL OJO CRÍTICO

Jesal Extetic 2026 arranca en IFA y con Miguel Noguera como maestro de ceremonias

Hoy Más de Uno Alicante de Onda Cero hablamos con profesionales que participarán en la feria de estética y peluquería, que se celebra del 28 de febrero al 2 de marzo en IFA

Luz Sigüenza

Alicante |

El ojo crítico

El evento, que además tiene un marcado carácter solidario a beneficio de ALINUR, pone de relieve el compromiso del sector de la estética y la peluquería con la inclusión y el apoyo a las personas con discapacidad intelectual.

Hoy en Más de Uno Alicante en Onda Cero, hemos conversado con voces clave vinculadas tanto al ámbito social como profesional: Leonor Martínez, presidenta de Alinur; José Moreno, presidente de los comerciantes de Carolinas; Pepa Miralles, presidenta de ASOPEL; y Amaya Sánchez, galardonada con el Premio Capilo 2026, quienes han destacado la importancia de unir esfuerzo empresarial, visibilidad social y solidaridad en una cita que trasciende lo profesional para convertirse también en un espacio de concienciación y apoyo.

