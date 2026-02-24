Las plagas ya no esperan a la primavera: pulgas, garrapatas y procesionaria se adelantan en Alicante

El invierno suave que está registrando la provincia está provocando un adelanto claro en la aparición de plagas habituales de primavera. Así se ha puesto de manifiesto hoy en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, donde se ha analizado cómo las altas temperaturas de estas semanas están favoreciendo la actividad temprana de insectos y otros organismos en Alicante.

El programa ha contado con el entomólogo Rubén Bueno, director técnico de Lokimica, quien ha advertido de que en climas mediterráneos “las plagas cada vez se adelantan más” debido a la falta de frío prolongado. Según ha explicado, especies como pulgas, garrapatas o la procesionaria del pino ya están activas cuando todavía es invierno, algo que hace años era mucho menos frecuente.

El experto ha señalado que la ausencia de temperaturas bajas impide que muchos insectos frenen su ciclo biológico, lo que aumenta su presencia tanto en viviendas como en espacios públicos y zonas verdes. Este adelanto tiene especial impacto en hogares con mascotas y en parques con pinos, donde la procesionaria supone un riesgo sanitario relevante, especialmente para perros y niños.

Además, ha recordado que la aparición de plagas no está necesariamente ligada a la falta de limpieza, sino a factores ambientales y climáticos. En este contexto, la prevención cobra un papel clave desde finales del invierno, ya que el control temprano puede evitar infestaciones mayores en primavera.