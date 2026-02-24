Vicente Vallés vuelve al tablero del espionaje global con un thriller que dispara la tensión geopolítica

En Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, el escritor y comunicador Vicente Vallés ha desgranado las claves de su nueva novela, La caza del ejecutor, un thriller que mezcla espionaje, geopolítica y conspiraciones internacionales con el pulso narrativo que ya ha conquistado a miles de lectores.

Durante la entrevista, Vallés ha contado que su mirada periodística marca inevitablemente su forma de escribir: la investigación, “forma parte del ADN” de quien lleva años analizando la actualidad internacional, y esa pulsión por indagar es precisamente la que alimenta las tramas complejas y realistas que construye en sus novelas.

Por su parte, Manuel Avilés, ha destacado el ritmo adictivo del libro y su capacidad para enganchar desde la primera página gracias a una historia que combina tensión política y suspense clásico.

Tras el éxito de Operación Kazán, Vallés consolida su perfil como narrador de thrillers geopolíticos con una trama que arranca con la huida de un alto cargo de la inteligencia rusa y una operación secreta de represalias que sacude el equilibrio internacional. La novela sitúa al lector en una persecución contrarreloj liderada por agentes occidentales que intentan dar caza a un asesino invisible, mientras las potencias se mueven entre las sombras y Europa se asoma a un escenario de máxima tensión estratégica.

De Berlín a Washington, pasando por Londres y Nueva York, la historia dibuja un mapa de intrigas donde los servicios secretos, las maniobras militares y los intereses globales se entrecruzan en un contexto que recuerda a las grandes tensiones contemporáneas. Con un trasfondo que evoca el pulso entre bloques y las estrategias del Kremlin, el autor demuestra, una vez más, su dominio de la actualidad internacional aplicada a la ficción.

Con esta nueva obra, Vicente Vallés reafirma su sello: thrillers documentados, ágiles y pegados a la realidad, capaces de atrapar tanto a los amantes del espionaje como a los lectores interesados en las claves ocultas del poder mundial.