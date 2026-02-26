Finca Santa Luzia refuerza su apuesta por la excelencia gastronómica en un entorno singular con sus Jornadas dedicadas al producto y la experiencia

La gastronomía vivida con calma, respeto al producto y pasión por los detalles vuelve a ser protagonista en Finca Santa Luzia con la celebración de sus II Jornadas Gastronómicas, una cita que pone en valor la calidad culinaria, el origen de los ingredientes y la experiencia integral en un enclave privilegiado de la provincia de Alicante.

Durante cinco días, del 2 al 6 de marzo, la finca acoge una programación especial con menús diseñados exclusivamente para la ocasión, maridajes seleccionados y encuentros gastronómicos que reúnen a profesionales y colaboradores del sector. Una propuesta que consolida la apuesta del Grupo Juan XXIII por la excelencia hostelera, la identidad gastronómica y el cuidado del cliente en cada detalle.

En el programa Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos conocido en directo a los principales protagonistas de estas jornadas.

Nos han explicado el evento el gerente Javier Ruiz, el maître Paco Rocamora y el jefe de cocina Nacho Blázquez, destacando la filosofía del evento, centrada en el producto de calidad, los proveedores de confianza y una cocina honesta y cuidada.

Además, en una segunda tertulia hemos hablado de la importancia de la comunicación y la proyección del evento con Carlos Corredor, encargado de conducir y narrar las jornadas, y Alex Villalba, director de comunicación, destacando el papel clave de la puesta en escena y la difusión para posicionar este tipo de iniciativas dentro del panorama gastronómico alicantino.

Uno de los momentos más destacados será, sin duda, el ronqueo del atún, un acto único y visual que combina tradición, técnica y cultura gastronómica, y que contará con la participación especial de José Ynglada, referente nacional en el tratamiento del atún y vinculado al Restaurante Arahy.

Estas jornadas no solo buscan ofrecer una experiencia culinaria de alto nivel, sino también visibilizar el trabajo que hay detrás de cada elaboración: productores, cocina, sala y organización, en una propuesta que invita a detenerse, disfrutar sin prisas y entender la gastronomía como una experiencia completa en un entorno natural y singular como Finca Santa Luzia.



