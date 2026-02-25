Educación eleva a siete los días no lectivos de libre elección para adaptar el calendario escolar a cada municipio

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha presentado a las familias la actualización de los criterios de elaboración del calendario escolar, una reforma que, como principal novedad, incrementa hasta siete los días no lectivos de libre elección por cada zona geográfica, aunque serán recuperables. La medida busca facilitar que los centros y municipios adapten el curso académico a su realidad social, cultural y festiva.

La modificación, vigente desde 1998 hasta ahora, limitaba a los ayuntamientos a proponer un máximo de tres festivos locales entre días lectivos. Con la nueva regulación, y previo acuerdo del Consejo Escolar Municipal, los consistorios podrán reorganizar bloques de hasta cuatro días consecutivos lectivos por otros de la misma duración, siempre vinculados a festividades locales o tradiciones propias que se celebren fuera de los periodos vacacionales oficiales.

Según explicó el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, tras la reunión con los representantes de las familias, la reforma no altera el número total de días lectivos fijados por la normativa estatal, sino que permite “ordenar mejor el calendario para adecuarlo a la realidad social y educativa de cada localidad”, aportando además mayor participación a la comunidad educativa y seguridad jurídica a centros, familias y ayuntamientos.

En este contexto, en Más de Uno Alicante, hemos abordado la medida junto a Sonia Terrero, secretaria general de la FAPA Gabriel Miró y presidenta de COVAPA, quien ha destacado que el aumento a siete días no lectivos de libre elección permitirá que cada zona ajuste el calendario escolar a sus fiestas y tradiciones culturales sin afectar al cómputo global de días de clase.

La autorización final de cualquier modificación corresponderá a las direcciones territoriales de Educación, que exigirán una justificación organizativa y educativa, así como el acuerdo previo del Consejo Escolar Municipal.

Terrero también ha explicado que se ha aprobado la modificación del currículo de Primaria y Bachillerato, que entrará en vigor en el curso 2026-2027 y dará prioridad al refuerzo de las materias de Matemáticas y Lengua, así como a la comprensión lectora y a la competencia digital e informática del alumnado.