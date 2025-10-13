Cámara Alicante lanza una formación para preparar a profesionales capaces de guiar y fidelizar nuevo talento en prácticas

La Cámara de Comercio de Alicante pone en marcha un curso práctico y orientado a resultados, pensado para quienes tutelan o pueden tutelar a personas en prácticas dentro de su empresa.

La iniciativa, impulsada por la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, comenzará este miércoles 15 de octubre en Alicante y se extenderá posteriormente a otros municipios de la provincia.

Acompañar bien a quienes se incorporan en prácticas es clave para que vivan una experiencia de calidad, se desarrollen profesionalmente y puedan convertirse en futuras incorporaciones para la empresa. Este programa formativo te preparará para ejercer ese rol con eficacia.

El objetivo del curso es dotar a los participantes de las habilidades y competencias necesarias para realizar una tutorización efectiva, sea cual sea la procedencia del alumnado: Grados universitarios, Másteres, Formación Profesional u otras modalidades que incluyan prácticas no laborales.

De esta forma, se favorece tanto el aprendizaje del estudiante como la captación de talento dentro de la empresa.

Durante la formación, aprenderás herramientas, técnicas y recursos para acompañar de manera efectiva, mejorar la comunicación, planificar el aprendizaje, detectar necesidades y ofrecer un feedback útil y constructivo.

Guiar y evaluar correctamente a las personas en prácticas ayuda a formar talento adaptado a tu empresa, lo que puede ahorrar tiempo y facilitar futuras incorporaciones.

El curso se ofrecerá en varias ediciones durante octubre y noviembre, para que cada participante pueda elegir la fecha que mejor se adapte a sus necesidades.