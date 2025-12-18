El Corte Inglés de Alicante, un espacio donde nace la inspiración navideña

La Navidad tiene muchas formas de llegar a nuestras vidas. A veces lo hace envuelta en luces, en aromas dulces, en regalos que se colocan con ilusión bajo el árbol. Otras veces llega en forma de gesto, de solidaridad, de tiempo compartido y de personas que piensan en los demás.

En Más de uno Alicante nos hemos desplazado hasta El Corte Inglés en su edificio de Federico Soto para conocer las propuestas que marcan esta campaña tan especial: ideas para regalar, sabores que nos devuelven a la infancia, juguetes que despiertan imaginación… pero también acciones solidarias que recuerdan el verdadero espíritu navideño. Entre ellas, una especialmente entrañable: la del Papá Noel solidario, que convierte la ilusión en ayuda real para quienes más lo necesitan.

Un programa para hablar de regalos, sí, pero sobre todo para hablar de valores, de infancia, de familia y de esa magia que, año tras año, sigue haciendo de la Navidad un momento único.