CON LUZ SIGÜENZA

El Corte Inglés de Alicante, un espacio donde nace la inspiración navideña

Más de uno Alicante desde El Corte Inglés: un lugar que en estas fechas se convierte en punto de encuentro, de ilusión y también de compromiso social

Luz Sigüenza

Alicante |

El Corte Inglés Alicante

La Navidad tiene muchas formas de llegar a nuestras vidas. A veces lo hace envuelta en luces, en aromas dulces, en regalos que se colocan con ilusión bajo el árbol. Otras veces llega en forma de gesto, de solidaridad, de tiempo compartido y de personas que piensan en los demás.

En Más de uno Alicante nos hemos desplazado hasta El Corte Inglés en su edificio de Federico Soto para conocer las propuestas que marcan esta campaña tan especial: ideas para regalar, sabores que nos devuelven a la infancia, juguetes que despiertan imaginación… pero también acciones solidarias que recuerdan el verdadero espíritu navideño. Entre ellas, una especialmente entrañable: la del Papá Noel solidario, que convierte la ilusión en ayuda real para quienes más lo necesitan.

Un programa para hablar de regalos, sí, pero sobre todo para hablar de valores, de infancia, de familia y de esa magia que, año tras año, sigue haciendo de la Navidad un momento único.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer