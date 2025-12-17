Pantallas envolventes, grandes estrenos y espectáculos en directo: así será la Navidad en Kinepolis Alicante

La Navidad es una de las épocas del año en las que más planes buscamos para disfrutar en familia, y el cine vuelve a ser uno de los grandes protagonistas. En Kinepolis Alicante han preparado una programación muy especial para estas fechas, con grandes estrenos, tecnología inmersiva de última generación y propuestas que van mucho más allá de la proyección tradicional.

Hoy, en Más de uno Alicante, hablamos con Javier Caparrós, Theatre Manager de Kinepolis Alicante, para conocer todas las novedades que nos esperan esta Navidad.

El director de los cines en Alicante ha destacado que esta Navidad, la cartelera de Kinepolis Alicante estará marcada por grandes estrenos muy esperados, como Wicked Parte II, Avatar: Fuego y Ceniza, Zootrópolis 2 y Bob Esponja: Una Aventura Pirata, con propuestas pensadas para todos los públicos.