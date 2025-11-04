Aspasia de Mileto, la filosofa que fue ejemplo de mujer libre en el siglo V antes de cristo protagoniza el espacio literario de hoy

Aspasia de Mileto, conocida durante siglos como la amante de Pericles, fue mucho más que una figura efímera en la Atenas clásica. Esta biografía rigurosa y apasionada, restituye su verdadero papel como pensadora, oradora y maestra en filosofía, cuya influencia se dejó sentir en el círculo de Sócrates y en el debate público de su tiempo.

A través de una cuidadosa reconstrucción histórica, el libro revela a una mujer brillante que desafió las restricciones impuestas a su género, participando activamente en la vida intelectual de la democracia ateniense.

Esta obra invita al lector a repensar los relatos tradicionales y a descubrir el poder de una voz silenciada durante siglos. Un homenaje a la inteligencia, la libertad y la valentía femenina en el corazón del mundo antiguo.