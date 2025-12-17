La música de Trivox se une este viernes a la lucha contra el cáncer en Alicante

Hoy, en Más de Uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos hablado con el doctor Pablo Enríquez, presidente de la Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer, y con Jorge Páez, integrante de la formación musical Trivox. Durante la entrevista se ha puesto de relieve la necesidad de ofrecer a las personas diagnosticadas de cáncer un apoyo integral que vaya más allá del tratamiento médico. Un acompañamiento social y emocional que ayude a afrontar la enfermedad, reduzca el impacto psicológico del diagnóstico y contribuya a mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familias.

Desde la asociación se trabaja precisamente en ese ámbito, ofreciendo escucha, orientación y apoyo continuo, conscientes de que el bienestar emocional es un pilar fundamental del proceso de recuperación, tan importante como la propia atención sanitaria. En este contexto, la música adquiere también un valor terapéutico, capaz de aliviar, emocionar y generar espacios de encuentro y esperanza. Iniciativas solidarias como el concierto benéfico de Trivox no solo permiten recaudar fondos para la investigación, sino que se convierten en una forma de cuidado colectivo, recordando que la música, además de unirnos, también ayuda a sanar.