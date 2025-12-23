Miguel Noguera: el uniforme, la piel y la tentación de la palabra, hoy en Más de uno Alicante

Miguel Noguera es un hombre inquieto, curioso y profundamente optimista. De los que observan la vida con atención y eligen, incluso en los contextos más duros, quedarse con aquello que deja poso. Esa mirada vital atraviesa Cuando el uniforme se convierte en piel, su primera novela, una obra tan íntima como valiente que transforma una experiencia colectiva, el servicio militar obligatorio, en un relato profundamente humano.

Lejos de recrearse en el conflicto fácil, Noguera aborda sus 18 meses de mili como una etapa decisiva de maduración personal. Un tiempo marcado por la disciplina, la convivencia forzada y la imposición del uniforme, pero también por el despertar del deseo, la construcción de la identidad y el aprendizaje emocional. En ese entorno cerrado y eminentemente masculino, su condición de homosexual adquiere un protagonismo natural, tratado con una sensibilidad elegante que da paso a la verdad emocional de los personajes.

La novela se sostiene sobre tres pilares narrativos claros: un erotismo contenido y sugerente, basado en la tensión y las sensaciones; una profundidad psicológica que envuelve al lector desde la primera página; y una prosa cuidada que convierte cada escena en una experiencia casi física. El resultado es una narrativa íntima y provocadora, capaz de despertar deseo, reflexión y empatía a partes iguales.

El título, Cuando el uniforme se convierte en piel, funciona como una declaración de intenciones. Habla de ese instante en el que lo impuesto se diluye y emerge lo auténtico; cuando la rigidez externa deja paso a la vulnerabilidad, al deseo y a la necesidad de ser uno mismo. Es una metáfora precisa de la esencia de la obra: la humanidad que late bajo cualquier estructura de poder.

Aunque la novela aborda el deseo homosexual con honestidad y belleza, su alcance es mucho más amplio. No es un libro dirigido únicamente a lectores LGTBIQ+, sino a todas aquellas personas interesadas en historias de seres humanos atravesados por los sentimientos, la tensión emocional y los límites que impone un sistema férreo como el cuartel. Es una lectura para quienes buscan literatura que se sienta, que se lea con el cuerpo además de con la mente.

Cuando el uniforme se convierte en piel no solo cuenta una historia: propone una experiencia literaria completa. Una novela que deja huella, que se recuerda y que confirma a Miguel Noguera como una voz a tener en cuenta dentro de la narrativa contemporánea española. Un debut que apunta alto y que está llamado a convertirse en uno de los títulos más comentados y admirados del año.