Talento literario de la tierra y novela negra: Manuel Cado en Más de uno Alicante

Hoy, en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos recibido la visita del escritor alicantino Jorge Gumpert, conocido literariamente bajo el seudónimo de Manuel Cado. Una conversación en la que la literatura ha sido la gran protagonista, con especial atención a la creación local y al compromiso con una narrativa cuidada y exigente.

Gumpert ha presentado El ocaso de Valeria, una novela negra de atmósfera densa y reflexiva que sigue los pasos del inspector Mir, un policía marcado por el duelo que regresa a la investigación tras meses apartado del servicio. Un caso de robo de sangre, viejas relaciones personales, la irrupción de la mafia europea y una trama que conecta registros internacionales convierten al protagonista en una pieza más de un tablero complejo, donde la experiencia es su única ventaja. Una historia en la que el crimen se muestra, pero sobre todo se piensa, y en la que nada es exactamente lo que parece.

Durante la entrevista, el autor también ha dado a conocer CLIC, su libro de relatos, una obra que confirma su versatilidad literaria y su interés por explorar distintas formas de narrar, siempre con una mirada crítica y contemporánea.

Desde Más de uno Alicante hemos querido destacar nuestro interés por la buena literatura y, especialmente, por aquella que nace en nuestra tierra. La visita de Manuel Cado es una muestra del talento creativo que se genera en Alicante y de la riqueza cultural que aportan sus autores.