El carnaval brasileño llenará de ritmo y color el centro de Alicante el sábado 14

El carnaval brasileño volverá a tomar las calles de Alicante el próximo sábado 14, a partir de las 19:00 horas, con salida en la Plaza de San Cristobal, con un desfile colorido y participativo que recorrerá el centro de la ciudad y que se suma a la programación oficial del Carnaval de Alicante.

La iniciativa parte del Grupo Carnavalesco Brasileño Unidos de Alicaña, que ha sido protagonista este jueves en el programa Más de uno Alicante, donde hemos hablado con su presidente, Tarso Salles, y con los componentes del grupo María Meneses y Pauliño Carioca.

Durante la entrevista, los representantes del colectivo han destacado que el objetivo del proyecto es integrar y dar visibilidad a los cerca de 4.000 brasileños que viven en la provincia de Alicante, una comunidad plenamente integrada en la sociedad alicantina y muy vinculada a las fiestas tradicionales de la ciudad.

El desfile contará con música en directo, percusión, danza y vestuario tradicional del carnaval brasileño, ofreciendo al público una muestra del Axé, el Samba y otros ritmos populares, en un ambiente festivo, abierto y familiar.

Desde Unidos de Alicaña subrayan que este tipo de iniciativas no solo fomentan la convivencia intercultural, sino que enriquecen la programación festiva de Alicante, reforzando los lazos entre culturas a través de la música, el arte y la participación ciudadana.