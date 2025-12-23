CON LUZ SIGÜENZA

Rafael Alemañ impulsa para 2026 un Plan de Choque en limpieza, más servicios y un segundo ecoparque

El nuevo concejal de limpieza y gestión de residuos, asume el reto de mejorar la calidad del servicio, reducir tiempos de respuesta y dar soluciones a una de las principales preocupaciones de los vecinos

Luz Sigüenza

Alicante |

Rafael Alemañ en Onda Cero Alicante

La limpieza urbana y la gestión de residuos son, año tras año, una de las principales demandas de los vecinos de Alicante. Calles, barrios, contenedores, escombros, poda… cuestiones muy del día a día que influyen directamente en la calidad de vida.

El Ayuntamiento ha anunciado en las últimas semanas importantes refuerzos en este ámbito: un Plan de Choque en limpieza, la ampliación de servicios, la apertura del segundo ecoparque y nuevas medidas de apoyo al reciclaje.

Hoy hablamos de todo ello, en Más de uno Alicante, con el concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, que lleva pocos meses al frente de la concejalía y con quien vamos a hacer balance del año y conocer qué mejoras están ya en marcha y cuáles llegarán en 2026.

