El BAU s'adscriu a la Universitat Rovira i Virgili

El BAU, el Centre Universitari d'Arts i Disseny s'ha adscrit a la Universitat Rovira i Virgili. Aquest dijous, s'ha signat l'acord entre les dues institucions per iniciar una etapa de col·laboració acadèmica. Amb la nova aliança, s'oferirà el programa de doctorat conjunt en Arquitectura, Disseny i Art, s'afavorirà la col·laboració entre els dos centres en l'àmbit de recerca i es reforçarà la visió interdisciplinària en la docència i la investigació.
Per un costat, BAU aporta l'expertesa en els graus en Disseny i en Belles Arts, un màster universitari i 21 màsters i postgraus, que completarà i ampliarà l'oferta de la URV. Per la seva banda, la universitat dona cobertura perquè els títols siguin universitaris.
Pel que fa a l'oferta d'una vintena de cursos de formació permanent de BAU amb adscripció a la URV serà la primera a posar-se en funcionament, el curs 2026-27. El següent curs, 2027-28, s'iniciaran els graus i màsters universitaris oficials, una formació vinculada a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la URV. Finalment, el programa de doctorat en Arquitectura, Disseny i Art, es preveu que també arrenqui el curs 2027-28.