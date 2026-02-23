S'obre el teló

PortAventura World obre aquest divendres les portes de la nova temporada amb la celebració del Carnaval per quart any consecutiu. El parc temàtic ha programat actes entre el 27 de febrer i el 22 de març apostant per un nou enfocament creatiu per a les animacions de carrer, vinculat a les diferents àrees temàtiques.
La idea, segons un comunicat de PortAventura World, és oferir als visitants del ressort una experiència diferent, allunyant-se dels "típics carnavals venecià i brasiler". Prendran protagonisme les cinc comparses de Tarragona (Pandora, Sinhus, Artifex, Colours Fantasy i Torres Jordi) i més de 70 ballarins sortiran en diverses passades diàries, amb nous vestits, música i coreografies per a l'ocasió.
La proposta es complementa amb una batucada enèrgica, que també compta amb diverses representacions diàries i una actuació prèvia a la ja emblemàtica Desfilada de Carnaval. A més, hi haurà actors de carrer caracteritzats per interactuar amb els visitants i es pot gaudir de l'espectacle familiar Carnival Magic Bubble.
El complex obrirà al públic general els dissabtes i diumenges de dos quarts d'onze a les sis de la tarda; i en exclusiva per als hostes dels hotels i membres del +PortAventura Club els divendres a la tarda de quatre a les nou del vespre.