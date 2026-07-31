La Xina accelera en la cursa tecnològica: pagaments digitals, taxis autònoms i robots cada cop més intel·ligents

La Xina continua fent passos de gegant en l'àmbit tecnològic i, segons l'investigador del CIDOB Javier Borràs, ja se situa per davant d'Europa en aspectes com la digitalització dels serveis o la mobilitat intel·ligent.
Després d'un viatge recent al país asiàtic, Borràs explica que la majoria de pagaments es fan a través del mòbil mitjançant codis QR i aplicacions pròpies com WeChat o Alipay. "Tot, quasi tot, està digitalitzat", assegura. Una de les experiències que més el va sorprendre va ser provar un taxi autònom a Xangai. El vehicle va completar el trajecte sense conductor i prenent decisions de forma independent enmig del trànsit urbà. "Entre humans i conductors robòtics, els conductors robòtics em van convèncer bastant", afirma.
L'expert també destaca l'aposta xinesa per la robòtica i la intel·ligència artificial, amb empreses que desenvolupen robots cada vegada més capaços de realitzar tasques industrials complexes. Tot i l'avantatge tecnològic, Borràs recorda que la Xina manté importants reptes econòmics, com l'atur juvenil i la desacceleració del consum intern, factors que empenyen moltes empreses del país a buscar mercats a Europa i altres regions del món.