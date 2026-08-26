Vols tornar a la rutina sense esgotar-te? Aquí tens tots els consells!

Després de setmanes sense despertadors, horaris rígids, ni correus pendents, recuperar la rutina pot convertir-se en una muntanya. Tornen les obligacions laborals, l'organització familiar i aquella agenda que, durant les vacances, havíem aconseguit aparcar. És aleshores quan sovint apareixen la desgana, el cansament o una certa sensació de tristor que popularment coneixem com a depressió postvacacional. Però Enric Valls avisa: "És un terme molt present i que utilitzem col·loquialment, però l’hem d'agafar amb pinces". Per tant, no es tracta d'una malaltia, ni d’un diagnòstic mèdic, sinó d'una reacció habitual davant un canvi brusc de ritme.
💤 El primer pas: regular el son
Una de les principals recomanacions del psicòleg consultat per 🏖️ #LaCiutatdEstiu és recuperar progressivament els horaris, sobretot els relacionats amb el descans. Durant l'estiu acostumem a anar a dormir tard i, per tant, també ens llevem més tard. I això provoca una desregulació que també pot afectar el nostre estat emocional. "Dormir bé és la primera pauta", ha remarcat el psicòleg. Reordenar els àpats, planificar els menús setmanals i tornar a establir unes hores concretes per a cada activitat també pot ajudar-nos a recuperar l'equilibri. Valls ho resumeix amb una frase: "Ment ocupada, ment equilibrada". Tot i això, sentir mandra, falta d’energia o poca motivació durant els primers dies és absolutament normal. En lloc de culpabilitzar-nos, Valls recomana validar aquestes emocions i posar-les en paraules. "Queixar-se de manera limitada també serveix per alliberar-se".
🛠️ No totes les feines pesen igual
La intensitat d’aquest malestar també depèn de la relació que cadascú manté amb la seva feina. Si el lloc de treball no ens agrada, hi ha conflictes pendents o l’ambient laboral és dolent, la tornada pot resultar molt més difícil. En canvi, sentir-se valorat, treballar en un entorn agradable i gaudir de la feina permet amortir el canvi. A tot plegat s'hi suma, en moltes llars, la reorganització familiar abans de l'inici del curs escolar. En aquest sentit, Valls recorda que moltes famílies esperen la tornada a l’escola no perquè estiguin cansades dels fills, sinó perquè consideren que els infants necessiten recuperar els seus horaris, l'aprenentatge i el contacte amb altres nens i nenes. L'estructura quotidiana, subratlla, també és essencial per a ells.
🏃🏻♀️ Setembre no ha de ser una cursa
La tornada de les vacances també coincideix amb una allau de bons propòsits: apuntar-se al gimnàs, començar anglès, fer algun curs o recuperar totes les activitats abandonades. Però no existeix una fórmula vàlida per a tothom. Hi ha persones que necessiten reprendre immediatament una agenda intensa perquè això les ajuda a sentir-se millor. D'altres, en canvi, poden viure aquesta acumulació d'objectius com una nova font d'angoixa. Per això, Valls proposa fer-se una pregunta molt senzilla: "Què necessito jo?". I és que l'autoconeixement és essencial per decidir si ens convé reprendre les activitats al setembre o esperar fins l'octubre. L’important no és complir amb el ritual social dels nous propòsits, sinó trobar un ritme que puguem mantenir sense esgotar-nos. El missatge final d’Enric Valls és clar: la rutina és necessària, però s’ha de recuperar de manera progressiva. Com es va resumir a La Ciutat d’Estiu, “no podem posar tot el carbó a la caldera el primer dia, perquè aleshores no ens en quedarà per arribar a Nadal”.