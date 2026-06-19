Vall d’Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d’Europa amb un robot que opera per una sola incisió

L’Hospital Vall d’Hebron ha realitzat la primera cirurgia pediàtrica d’Europa amb un robot quirúrgic monoport, capaç d’operar a través d’una única incisió. L’equip d’Urologia Pediàtrica i Trasplantament Renal ha extirpat un ronyó i el seu urèter a un nen de 12 anys mitjançant una ureteronefrectomia, després que una infecció causada per múltiples pedres —algunes de la mida d’una cirera— deixés l’òrgan inoperant.
En una roda de premsa, el doctor i gerent del centre, Albert Salazar, ha destacat que el nou sistema aporta “més seguretat i menys complicacions” i que permetrà incrementar l’activitat quirúrgica amb entre 250 i 300 operacions més l’any. El robot SHURUI ja ha completat quatre intervencions pediàtriques i s’utilitzarà també en cirurgia general i urologia.
Incisions més petites i un futur amb més precisió
Segons el doctor Marino Asensio, fins ara les incisions habituals eren d’uns 2,5 centímetres, però la tecnologia del robot permetrà reduir-les encara més en els pròxims mesos. L’equip confia que aquesta tècnica, basada en una sola entrada quirúrgica, millori la recuperació dels pacients i redueixi el dolor postoperatori.
Amb aquesta fita, Vall d’Hebron reforça el seu paper com a centre capdavanter en cirurgia robòtica i obre la porta a una nova generació d’intervencions pediàtriques menys invasives i amb millors resultats clínics.