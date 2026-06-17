El Parlament ha aprovat avui per unanimitat la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, que avui dia encara compta amb més de 680 milions de tones al territori. La llei preveu crear un cens de registre d’aquest material, eliminar el fibrociment d’edificis i instal·lacions, un reconeixement de les víctimes i un règim sancionador per aquells propietaris que es neguin a complir amb la retirada. El president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, Jordi Giró, celebra a 'La Brúixola' l'acte institucional que el Parlament celebrarà divendres per reconèixer les víctimes que han mort arran de malalties relacionades amb l'amiant, així com les persones que conviuen amb aquesta situació i els seus familiars. "És un reconeixement de justícia que s'ha de fer perquè això no pot tornar a passar a la societat", assegura Giró.
Les entitats celebren el reconeixement a les víctimes de l'amiant i les seves famílies
El president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, Jordi Giró, atén 'La Brúixola' per valorar la normativa que ha aprovat el Parlament per unanimitat per erradicar l'amiant a Catalunya.