El val escolar de 60 euros per al curs 2026-27 ja es pot activar en format digital

El val escolar de 60 euros per al curs 2026-27 ja es pot bescanviar a partir d’aquest dimarts, 16 de juny. L’ajuda, destinada a tots els alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats, es manté en dos xecs de 30 euros cadascun. La principal novetat d’aquest any és que els vals es distribuiran exclusivament en format digital, a través d’un correu electrònic enviat a les famílies amb les dades i les instruccions d’ús.
Abans de poder-los utilitzar, els xecs s’han d’activar a la web de la campanya, un pas imprescindible per validar-los. Els vals es podran gastar fins al 30 de novembre en material escolar com llibres, papereria, motxilles, calculadores, diccionaris o jocs educatius, sempre en establiments adherits a la iniciativa, que habitualment superen els 2.000 comerços.
Opció de cedir els vals al centre i objectiu de l’ajuda
Les famílies també poden optar per cedir un o els dos vals al centre educatiu, que els destinarà a compres conjuntes de material escolar. En aquest cas, el termini per fer la cessió acaba el 18 de setembre. Tant famílies com centres només poden utilitzar els xecs en comerços participants.
El govern manté la dotació de 50 milions d’euros, amb l’objectiu de pal·liar l’impacte de l’augment del cost de la vida en un moment de despesa elevada com és l’inici de curs. L’any passat, l’ajuda va arribar a més de 700.000 alumnes, amb un 90% dels vals bescanviats, una xifra que ha impulsat la renovació del programa per quart any consecutiu.