Nou comarques entren en alerta per risc molt alt d’incendi amb el nivell 3 del Pla Alfa activat

Catalunya afronta avui una situació de risc molt alt d’incendi, amb nou comarques afectades per l’activació del nivell 3 del Pla Alfa, el màxim previst en el protocol de vigilància i prevenció d’incendis forestals. Els Agents Rurals han activat aquest nivell en 50 municipis de l’Anoia, Alt Urgell, Urgell, Segarra, Noguera, Segrià, Solsonès, Ribera d’Ebre i Terra Alta.
L’activació no afecta tota la comarca, sinó punts concrets on el perill és més elevat. El cos facilita un mapa interactiu per consultar municipi per municipi el grau de risc, que pot anar del 0 al 4. El nivell 3 implica la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi i un reforç de la vigilància sobre el territori.
Què implica el nivell 3 del Pla Alfa?
Amb el nivell 3, queden suspeses totes les activitats de risc prèviament autoritzades o comunicades. Els Agents Rurals centren la vigilància en el compliment de les prohibicions següents:
Encendre foc en qualsevol espai obert, incloses àrees d’acampada i zones habilitades.
Suspensió de cremes de rostolls, pastures i restes de poda.
Prohibició d’usar maquinària que generi espurnes a menys de 500 metres de zona forestal.
Prohibició d’usar material pirotècnic.
Prohibició de llençar objectes en combustió o susceptibles de provocar un incendi.
Restriccions a l’ús de bufadors, serres radials i eines similars a menys de 500 metres de terreny forestal.
La combinació de calor intensa, vent i sequedat acumulada ha portat el cos a reforçar la vigilància i a demanar màxima prudència a la ciutadania.