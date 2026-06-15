Catalunya rubrica un Pacte Nacional per a la Indústria amb 5.000 milions fins al 2030

El Govern català, juntament amb sindicats i organitzacions empresarials, ha formalitzat aquest migdia el nou Pacte Nacional per a la Indústria. L’acord preveu mobilitzar 5.000 milions d’euros amb l’objectiu d’afrontar els principals reptes del teixit industrial en els pròxims anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat el pacte com “un acord de país i de futur”, i ha assegurat que ha de servir perquè Catalunya “torni a ser la locomotora de l’economia espanyola”.
Ocupació de qualitat i cohesió social
Des de l’àmbit sindical, els secretaris generals de Comissions Obreres i la UGT, Belén López i Camil Ros, han posat l’accent en la dimensió social de l’acord. Tots dos han destacat que el pacte ha de garantir no només el creixement econòmic, sinó també la cohesió social i la creació de llocs de treball de qualitat. Els representants sindicals han subratllat la importància de vincular la transformació industrial amb millores en les condicions laborals i l’estabilitat de l’ocupació.
Talent i productivitat, els grans reptes empresarials
Per la seva banda, les patronals han remarcat els desafiaments que afronten les empreses catalanes. El president de PIMEC, Antoni Cañete, i el de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, han coincidit a identificar la captació de talent i l’increment de la productivitat com a factors clau per reforçar la competitivitat del sector. També han insistit en la necessitat d’adaptar-se a un entorn econòmic global cada vegada més exigent i tecnològic.
El port, escenari de la signatura
L’acte de signatura s’ha celebrat a les instal·lacions del port de Barcelona, un espai que, segons Salvador Illa, simbolitza el bon moment econòmic que viu Catalunya i el potencial del seu ecosistema industrial i logístic.