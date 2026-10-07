Troben un home mort dins d’un vehicle en una zona inundada de les Franqueses del Vallès

Les pluges intenses d’aquesta setmana han deixat una nova víctima mortal. Un home ha estat trobat sense vida a l’interior d’un vehicle en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord, a la carretera C-352, a les Franqueses del Vallès.
La troballa s’ha produït durant les tasques de retirada de l’aigua acumulada arran dels forts aiguats registrats els darrers dies. Ha estat una empresa que treballava en aquesta actuació qui ha localitzat el cos dins del turisme.
La víctima encara no ha estat identificada oficialment. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. Tot i això, a l’espera dels resultats de l’autòpsia, les primeres informacions apunten que no hi ha indicis de criminalitat.
Continuen les recerques de dues persones desaparegudes
Paral·lelament, els Bombers mantenen actius diversos dispositius de recerca relacionats amb l’episodi de tempestes d’aquesta setmana.
D’una banda, els equips d’emergència continuen buscant el jove que va ser vist per última vegada a la riera de Pineda. De l’altra, segueix la recerca d’un nen de 12 anys desaparegut des del passat cap de setmana a Granollers.
Segons la informació disponible, el menor, que pateix autisme, va marxar de casa seva en plena situació de tempestes. Els serveis d’emergència mantenen desplegats els operatius per intentar localitzar-lo.