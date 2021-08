LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

En tres anys podríem tenir una vacuna contra el VIH en actiu

La pandèmia de la Covid i l’evolució de la vacunació segueix acaparant pràcticament tots els espais informatius. Però, el cert és que se segueix treballant en altres epidèmies i pandèmies. És el cas del VIH, el virus que, si no es tracta, pot derivar en la malaltia de la sida. Per primera vegada en 10 anys, una vacuna contra el VIH ha arribat en fase 3. Les proves fetes fins ara han estat molt prometedores i queda l’última passa perquè la vacuna sigui una realitat. Ara, s’estan buscant voluntaris per a l’estudi. En parlem amb José Moltó, metge a la Fundació contra la Sida i les Malalties Infeccioses.