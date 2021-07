Es trenca el tripartit a la Paeria amb la sortida del Comú de Lleida de l'equip de govern

En un comunicat conjunt dels tres grups polítics s'ha oficialitzat que la vigència de l’actual pacte de govern d’Entesa arriba a la seva fi després de la reunió que ha tingut lloc aquest divendres en que s’ha valorat la situació i els passos a seguir, "defugint dels retrets". Segons el comunicat, "El grup del Comú sortirà del Govern municipal de manera acordada amb la resta dels partits del govern, ERC i Junts".

"Els tres partits acorden executar un procés de sortida responsable i amb garanties de traspàs efectiu i correcte i oferint tot el suport als nous responsables de les àrees, per tal de garantir l’atenció a les necessitats de la ciutat", afegeix la comunicació, on també s'afirma que "els tres grups manifesten la voluntat de preservar els eixos programàtics que consten al pacte de govern i al PAM aprovat, i s’emplacen a treballar per garantir la governabilitat de la ciutat de Lleida i el desenvolupament dels compromisos compartits en aquest nou escenari".