Onda Cero Catalunya i Giotto: front comú contra el bullying

L'assetjament escolar és un problema gravíssim que segueix ben present a les aules. Per sort, en els temps que corren, és més visible. I és que ara mateix se'n parla i se'n debat. I els centres educatius estan pendents dels possibles casos que es puguin donar. Però de vegades també hi ha situacions que no se saben veure o no se saben analitzar correctament. No només a les escoles o als instituts, també a casa. Per això els experts reclamen que la família també estigui molt atenta a coses que puguin semblar poc habituals en el fill o la filla. I és que les dades no són gens positives i confirmen que a Espanya tenim un problema de primer ordre.
📍 Un problema de primer ordre
El Registre de Violències contra l’Alumnat (Reva) ha registrat més de 3.000 casos de possibles situacions de bullying des de l'inici del curs 2025-2026. Són dades del Govern de la Generalitat. Un estudi de l'Observatori Social de la Fundació la Caixa liderat per investigadores del Parc Sanitari Sant Joan de Déu conclou que el 25,9 % dels joves estudiants catalans d'entre 16 i 22 anys s’han autolesionat, el 10,6 % s’han intentat suïcidar i 3 de cada 10 han tingut algun pensament suïcida. Les dades van a l'alça també en un context com l'actual en el qual les pantalles hi juguen un paper clau.
📍 L'assetjament és imprevisible i sempre va a més
El director i president de l’Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), Enrique Pérez Carrillo, destact la importància d’una prevenció especialitzada i d’una detecció precoç. Durant l'entrevista, ha explicat que la sessió amb els infants ha anat molt més enllà d’una xerrada teòrica, incorporant dinàmiques, role-playing, música i pintura per aconseguir que els conceptes quedin fixats a través de l'emoció. Fa referència Pérez Carillo a l'acció que l'entitat que presideix ha fet amb Giotto al Cosmocaixa de Bacelona. Pérez Carrillo ha alertat del risc de simplificar o banalitzar el bullying amb missatges genèrics que, lluny d'ajudar, poden invisibilitzar-lo.
📍 L'activisme que salva vides
Un dels moments més colpidors del programa ha estat la xerrada amb Brian Giner, activista contra el bullying, educador social i autor del llibre 'Tocat però no enfonsat'. Giner, que ha conduït l'activitat educativa com a ambaixador de la campanya de Giotto i ha compartit la seva experiència personal com a víctima d'assetjament escolar i el llarg recorregut emocional que això comporta. Giner ha subratllat que parlar de bullying no té edat i que els infants també són part del problema com a observadors passius. Per això, considera essencial donar-los eines per actuar, trencar el silenci i demanar ajuda als adults de referència, sense por a l'estigma. Ell ha escrit el llibre 'Toct però no enfonsat' és el seu llibre.
📍 El poder transformador de l'art
Giotto es va proposar lluitar contra l'assetjament escolar per principis i també per responsabilitat social corporativa. Ens ho ha explicar l'Oriol Camps, que és director de màrqueting de la marca de material escolar, que destaca la importància d'activitats com la que s'ha fet al Cosmocaixa de Barcelona per engrescar l'alumnat a través de l'art i el dibuix. Al llarg de la sessió, els infants han passat de no saber definir el concepte a reconèixer-lo i entendre'n les formes, especialment el cyberbullying, una realitat molt present ja en alumnat de 10, 11 i 12 anys.
📍 La veu dels infants
El programa també ha recollit el pols de la jornada a través d’un reportatge de Gerard Sanz, que ha parlat amb nens i nenes a l'entrada i la sortida de l'acte. Les seves veus, espontànies i sinceres, reflecteixen una major consciència sobre el respecte, el paper del grup i la importància de no mirar cap a una altra banda davant una situació d'assetjament.
