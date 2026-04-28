EDUCACIÓ

Els sindicats educatius anuncien cinc dies de vaga per territori entre maig i juny

Les organitzacions contràries a l’acord amb Educació convoquen aturades a tot Catalunya, mobilitzacions territorials i dues jornades de vaga a les escoles bressol.

Montse Valls

Barcelona |

Els sindicats educatius USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical han anunciat un nou calendari de vagues a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny.

Les organitzacions, contràries a l’acord signat pel Departament d’Educació amb CCOO i UGT, preveuen tres jornades de vaga d’abast nacional i dues més per cada servei territorial, fet que eleva a cinc els dies d’aturada a cada zona.

A més, també han convocat dues jornades específiques de vaga a les escoles bressol.

Reclamació al Departament d’Educació

Els sindicats exigeixen una “rectificació profunda i immediata” per part d’Educació i alerten que, si no hi ha una proposta que considerin digna, el curs escolar no es podrà tancar amb normalitat. El nou cicle de mobilitzacions s’estén del 6 de maig al 5 de juny.

Calendari general de vagues

El calendari s’iniciarà dimecres 6 de maig amb accions als centres educatius. Les vagues de caràcter nacional estan convocades per als dies:

  • 12 de maig
  • 27 de maig
  • 5 de juny

El primer i l’últim dia d’aquestes jornades hi ha prevista una manifestació unitària.

Pel que fa a les escoles bressol (0-3), les aturades estan fixades per als dies:

  • 7 de maig
  • 20 de maig

Vagues per serveis territorials

A banda de les jornades comunes, cada territori tindrà dues dates pròpies de vaga:

  • Baix Llobregat i Penedès: 13 i 29 de maig
  • Girona i Catalunya Central: 14 de maig i 1 de juny
  • Lleida i Alt Pirineu i Aran: 15 de maig i 4 de juny
  • Consorci d’Educació de Barcelona i Barcelonès: 18 de maig i 2 de juny
  • Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental: 19 i 28 de maig
  • Tarragona i Terres de l’Ebre: 21 de maig i 3 de juny

Amb aquest calendari, els sindicats intensifiquen la pressió sobre el Departament d’Educació en el tram final del curs escolar.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer