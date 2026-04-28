Els sindicats educatius anuncien cinc dies de vaga per territori entre maig i juny

Els sindicats educatius USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical han anunciat un nou calendari de vagues a tot Catalunya entre els mesos de maig i juny.
Les organitzacions, contràries a l’acord signat pel Departament d’Educació amb CCOO i UGT, preveuen tres jornades de vaga d’abast nacional i dues més per cada servei territorial, fet que eleva a cinc els dies d’aturada a cada zona.
A més, també han convocat dues jornades específiques de vaga a les escoles bressol.
Reclamació al Departament d’Educació
Els sindicats exigeixen una “rectificació profunda i immediata” per part d’Educació i alerten que, si no hi ha una proposta que considerin digna, el curs escolar no es podrà tancar amb normalitat. El nou cicle de mobilitzacions s’estén del 6 de maig al 5 de juny.
Calendari general de vagues
El calendari s’iniciarà dimecres 6 de maig amb accions als centres educatius. Les vagues de caràcter nacional estan convocades per als dies:
- 12 de maig
- 27 de maig
- 5 de juny
El primer i l’últim dia d’aquestes jornades hi ha prevista una manifestació unitària.
Pel que fa a les escoles bressol (0-3), les aturades estan fixades per als dies:
- 7 de maig
- 20 de maig
Vagues per serveis territorials
A banda de les jornades comunes, cada territori tindrà dues dates pròpies de vaga:
- Baix Llobregat i Penedès: 13 i 29 de maig
- Girona i Catalunya Central: 14 de maig i 1 de juny
- Lleida i Alt Pirineu i Aran: 15 de maig i 4 de juny
- Consorci d’Educació de Barcelona i Barcelonès: 18 de maig i 2 de juny
- Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental: 19 i 28 de maig
- Tarragona i Terres de l’Ebre: 21 de maig i 3 de juny
Amb aquest calendari, els sindicats intensifiquen la pressió sobre el Departament d’Educació en el tram final del curs escolar.