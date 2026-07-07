Trànsit vol reforçar la formació dels motoristes per reduir la sinistralitat

El Servei Català de Trànsit planteja reforçar la formació dels motoristes davant l’elevada sinistralitat del col·lectiu a les carreteres catalanes. La mesura forma part del Document de Seguretat Viària que l'organisme està elaborant entre el 2024 i el 2025 amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit.
Actualment, per obtenir el permís A, que permet conduir motos de qualsevol cilindrada, cal fer quatre hores de pràctiques en vies obertes al trànsit. Trànsit considera que aquesta formació és insuficient. Enguany, dels 72 morts registrats a les carreteres catalanes, 30 eren motoristes.
Els accidents més freqüents entre aquest col·lectiu són les sortides de via, les caigudes sense cap altre vehicle implicat i els xocs frontals per invasió del carril contrari. Segons Trànsit, moltes de les víctimes mortals conduïen motos de gran cilindrada.
Per això, el Govern vol vincular més l’obtenció del permís A a la formació pràctica i estudia incorporar nous cursos de conducció real més enllà de les quatre hores obligatòries actuals. La proposta encara s’ha de concretar, però podria entrar en vigor l’any vinent.