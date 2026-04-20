A la secció de comunicació de La Brúixola, el periodista i expert en la matèria Alberto Gómez analitza el paper clau dels ambaixadors de marca: figures públiques que representen els valors d’una empresa a mitjà i llarg termini. Més enllà de la fama, Gómez ha remarcat la importància de la credibilitat, la coherència i el comportament personal, recordant com una sola relliscada pot desencadenar una crisi de reputació. La conversa es completa amb la visió d’Iván Lozano, director de comunicació d’Alchem Life, que ha defensat que avui les marques connecten millor amb persones reals que amb logos, i que els microinfluencers, quan són autèntics, poden generar més confiança que les grans celebritats. Una reflexió clara: comunicar bé no és qüestió de volum, sinó de valors i confiança sostinguda en el temps.
No tot és fama: què ha de tenir un bon ambaixador de marca
