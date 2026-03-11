Tecnologia que sorprèn: un robot diminut, IA al volant i aigua creada a partir de l’aire

El Javi Puzzle, expert i divulgador tecnològic, torna a 'La Brúixola' per presentar-nos tres novetats del sector. Investigadors de Corea del Sud han desenvolupat un robot ultrafí, "gairebé tan prim com un full de paper", que pot aixecar fins a 70 vegades el seu propi pes. El seu funcionament s’inspira en la proteïna muscular miocina: petites càmeres d’aire s’inflen i es desinflen simulant la contracció dels músculs. Aquesta tecnologia podria tenir aplicacions especialment prometedores en cirurgia mínimament invasiva o en tasques de manteniment industrial dins de conductes molt petits.
La IA també està revolucionant el desenvolupament dels vehicles autònoms. Gràcies a simulacions inspirades en la tecnologia dels videojocs, aquests cotxes poden "recórrer" milers de milions de quilòmetres en entorns virtuals. Això permet recrear situacions extremes o poc habituals —com animals creuant la carretera o condicions meteorològiques adverses— per entrenar els sistemes de conducció i millorar la seva resposta abans de circular en entorns reals.
El científic Omar Yaghi ha desenvolupat unes estructures microscòpiques anomenades MOF capaces de captar la humitat de l’aire. Aquests materials funcionen com una mena d’esponja microscòpica amb una enorme superfície interna que absorbeix les molècules d’aigua i, amb la calor del sol, les allibera en forma d’aigua potable. Les primeres proves, fetes al desert de Mojave, apunten que aquesta tecnologia podria ajudar a garantir l’accés a l’aigua en zones àrides del planeta.