INCLUSIÓ

El TEB celebra 60 anys promovent la inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual

A 'La Brúixola' parlem amb Pepa Muñoz, directora de Comunicació i Promoció Cooperativa, i Gabriel Pons, del Centre Especial de Treball i Accessibilitat Cognitiva, sobre els 60 anys del TEB i el repte d’una societat més inclusiva a través del treball i la comunitat

Redacción

Barcelona |

El TEB, amb 60 anys d’història, va néixer de la unió de set famílies per donar resposta a la manca d’oportunitats per a persones amb discapacitat intel·lectual. Avui, manté aquest esperit cooperatiu amb l’objectiu de generar ocupació, serveis i vincles comunitaris que afavoreixin la inclusió real.

Durant l’entrevista, es posa en relleu que la inserció laboral continua sent un dels grans reptes, especialment a l’empresa ordinària, on encara hi ha desconeixement i manca de recursos. Per això, el TEB treballa tant en la formació de les persones com en la transformació de les empreses, amb iniciatives com la lectura fàcil o la formació en tracte inclusiu.

Des de dins, Gabriel Pons, del Centre Especial de Treball i Accessibilitat Cognitiva, explica la seva experiència al centre especial de treball, destacant un entorn més adaptat que li ha permès desenvolupar millor les seves capacitats. Tant ell com la Pepa Muñoz reivindiquen el potencial i la professionalització del col·lectiu, amb un missatge clar: les persones amb discapacitat poden fer moltes més coses de les que sovint la societat pressuposa.

