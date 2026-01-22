El tall de Rodalies reobre el debat sobre la manca d’inversió i l'impacte del canvi climàtic

L’acord entre maquinistes, administració, ADIF i Renfe permet avançar cap al restabliment progressiu del servei ferroviari a Catalunya després de 48 hores de bloqueig provocades pel temporal. El compromís passa per repetir les anomenades marxes en blanc, amb inspeccions més exhaustives de les línies, i anar recuperant el servei a mesura que es certifiqui que cada tram és segur.
Tot i que ADIF i Renfe asseguraven que les línies ja estaven preparades, els maquinistes han defensat la necessitat de noves comprovacions. Com a responsables directes de la seguretat dels viatgers i coneixedors de l’estat real de la infraestructura, consideren que aturar completament el servei ha evitat possibles accidents, ja que durant les revisions s’han detectat nous desperfectes com arbres, murs i despreniments.
Més enllà de la crisi puntual, l’episodi ha tornat a posar sobre la taula dos problemes de fons: l’impacte creixent dels fenòmens meteorològics extrems vinculats al canvi climàtic i la forta desinversió acumulada durant dècades a Rodalies. Tot i això, els experts insisteixen que el ferrocarril continua sent un dels mitjans de transport "més segurs" i fan una crida a mantenir la "confiança" en el sistema.