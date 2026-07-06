SALUT MENTAL

Somatitzar: quan les emocions es converteixen en símptomes físics

A “La Brúixola” abordem el fenomen de la somatització amb el psicòleg David Cueto, que analitza com les emocions i el malestar psicològic poden manifestar-se a través del cos en forma de dolor o altres molèsties físiques

Redacción

Barcelona |

La somatització és una manifestació física associada a factors psicològics o emocionals que no sempre respon a una causa mèdica identificable. Segons David Cueto, la manera d’entendre aquests trastorns ha evolucionat amb els anys i actualment es consideren més “una vivència i una forma d’afrontar el malestar” que no pas un simple diagnòstic per exclusió. Els símptomes poden anar des de mals de cap o problemes digestius fins a manifestacions neurològiques més complexes.

L’expert destaca que cos i ment formen un sistema estretament connectat. Per això, experiències com l’estrès crònic, l’ansietat, els traumes o determinades vivències de la infància poden acabar generant símptomes físics reals. Tot i això, adverteix que “la línia de tall és complexa” i que no sempre és fàcil diferenciar entre una somatització i una afecció mèdica, fet que sovint requereix una valoració conjunta de diferents professionals.

Cueto també alerta de l’impacte de la hiperconnexió i de la tendència a buscar respostes a internet davant qualsevol molèstia. “Amb un dispositiu mòbil sempre trobarem algun símptoma que encaixi amb una malaltia greu”, assenyala. Per això, recomana evitar la comprovació constant, treballar la regulació emocional i recórrer a ajuda professional quan el malestar interfereixi en la vida quotidiana. “L’expectativa de la curació és moltes vegades la primera base perquè un tractament tingui èxit”, conclou.

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