Sevilla examina al Barcelona

Sevilla. El Sánchez Pizjuán. El segundo clasificado de la liga y tras el Madrid el equipo más regular y fiable en lo que va de campeonato doméstico. Porque lo que es en Europa comparte la gran decepción que tuvo también el Barcelona al dar con sus huesos en la Europa League. Mejor una plaza difícil que sirva como verdadero termómetro de la temperatura actual del Barcelona. Saber aproximadamente donde se encuentra el nuevo proyecto de Xavi Hernandez .

Tradicionalmente están siendo un estadio duro para los equipos grandes. El Sevilla se ha acercado mucho a los dos grandes de la liga y al Atlético a base de buenos fichajes y buenas ventas que le han permitido reinvertir en plantillas que no desmerecen,en absoluto, en buena parte de Europa.

La sensación que dio el Barcelona el sábado pasado invita cuando menos , a pensar que hay un cambio de tendencia y que definitivamente parecen haber encontrado el camino para luchar por recuperar buena parte del terreno perdido.

Pero no vale con atisbar algo o dar los primeros síntomas, no. El

Siguiente paso es encadenar una serie de resultados y encontrar definitivamente la regularidad a que le ha faltado al equipo en los cuatro primeros meses de la competición .

Mantener la idea y la actitud que demostró hace cuatro días . El espejo es la notable primera parte que realizaron los jóvenes del plantel arropados por la vieja guardia del equipo.

Pero los que tiran del carro son los Gavi, Abde,Nico y Jutglá .

Por cierto que me parece tremendamente absurda mantener la norma de los siete jugadores con ficha del primer equipo que obligan a tener a todos los equipos. La filosofía de la norma pretendía evitar que los equipos cuando ya no se jugaran nada en las últimas jornadas ligueras pusieran equipos poco competitivos con jugadores del filial, provocando posibles perjuicios en terceros equipos y pudiendo alterar la competición o en la Copa del Rey al presentar equipos poco atractivos para enfrentarse a los representantes de categorías inferiores . Pero este no es el caso y aquí lo que se está haciendo es penalizar a los jóvenes que buscan hacerse un sitio en el equipo y que lo hacen por méritos propios sin necesidad que se vea su carnet de identidad.

No estaría de más que esta situación provocara la revisión de una norma que no pretendía precisamente esto. Están a tiempo.