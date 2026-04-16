Sant Jordi es prepara per batre rècords a Barcelona malgrat les obres de la Rambla

Quan falta només una setmana per a la diada del llibre i la rosa, Barcelona ja té a punt els últims detalls d’un Sant Jordi que tornarà a omplir els carrers. Enguany, la ciutat comptarà amb 425 parades, la xifra més alta registrada fins ara, i traslladarà part del protagonisme al Portal de l’Àngel.
Les obres de la Rambla obliguen a reubicar l’eix central
Les obres que s’estan duent a terme a la Rambla faran que el centre de la festa es desplaci uns metres cap al Passeig de Gràcia i el Portal de l’Àngel, que es convertiran en punts clau de la celebració.
Dels 425 punts de venda previstos, 361 seran de llibres i 61 de roses, repartits en set districtes de la ciutat.
Objectiu: mantenir el ritme, no batre rècords
La previsió del sector és igualar els 2 milions de llibres venuts l’any passat. Tot i això, el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, recorda que “l’objectiu no és batre cap rècord, sinó mantenir l’esperit de la festa i fomentar la lectura”.
Des del Gremi de Llibreters, el seu president Eric del Arco destaca la feina que s’està fent perquè els lectors puguin trobar “tots els llibres que busquen” en una jornada que és clau per al sector editorial.
La Generalitat reforça el suport a la llengua
El Govern també participarà activament en la diada amb diverses activitats i ha anunciat un increment pressupostari fins als 16 milions d’euros per impulsar el foment i la difusió de la llengua catalana.