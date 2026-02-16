Política

Salvador Illa: "Sé el que Catalunya necessita"

El president de la Generalitat s’ha reincorporat aquest dilluns a la feina després d’un mes de baixa mèdica

Marcos Díaz

Barcelona |

Salvador Illa
Salvador Illa | Govern

El president del Govern ha iniciat el seu discurs amb un reconeixement al personal sanitari i una defensa del sistema de salut pública. "Si he pogut superar la dolència i reincorporar-me a la vida diària no és fruit de la sort, sinó gràcies al nostre sistema de salut pública i de totes les persones que el conformen. Un sistema de salut excel·lent, amb recorregut de millora, però amb vocació d'excel·lència", ha dit.

Salvador Illa ha assegurat que és "plenament conscient" de les problemàtiques que ha viscut Catalunya durant la seva absència i ha conclòs que "sé el que cal fer". “Han estat dies difícils per al país i per al conjunt de la ciutadania. Malauradament, hem patit episodis meteorològics extrems que han suposat la pèrdua de vides humanes”, ha manifestat.

El cap de l'Executiu s'ha referit a les principals prioritats del Govern -com els Pressupostos o l'habitatge-, així com a la crisi de Rodalies, ventades i les mobilitzacions de diferents sectors. Si bé no ha entrat en detalls, ha afirmat que "venen mesos decisius per al futur de Catalunya".

"Sé el que Catalunya necessita. Sé el que els catalans i catalanes reclamen. Sé el que cal fer i avui els dics novament que ho farem. No és temps de fatalismes, de conformismes ni d'irresponsabilitats", ha reblat.

En matèria de Rodalies i infraestructures, Salvador Illa ha afirmat que "el Govern està plenament dedicat a preparar millor el país,a reforçar tots els serveis, totes les infraestructures que calguin i a dedicar tots els recursos que calguin".

