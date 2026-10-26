Roger Pallarols reclama més coordinació amb els comerços i un dispositiu policial especial per evitar nous incidents aquest dissabte

El Gremi de Restauració denuncia que els comerços i restaurants del centre de Barcelona no van rebre cap avís abans dels aldarulls de dissabte, que es van saldar amb 130 detinguts —76 dels quals menors—, 450 persones identificades i una trentena d’establiments vandalitzats.
El director del gremi, Roger Pallarols, ha criticat que l’Ajuntament i la Generalitat tinguessin informació prèvia sobre el risc i no alertessin els sectors afectats. Segons Pallarols, hi va haver “un error greu en la cadena d’avisos” i el dispositiu policial va ser insuficient.
Reclamen que l’Ajuntament assumeixi els danys
El Gremi de Restauració també demana que l’Ajuntament es faci càrrec dels desperfectes als negocis, que considera especialment greus. Pallarols ha explicat que només quatre para-sols cremats de la plaça de Catalunya poden superar els 15.000 euros cadascun.
Davant la possibilitat que els aldarulls es repeteixin aquest dissabte, el gremi reclama un “blindatge policial absolut” del centre de Barcelona i defensa que es garanteixi el funcionament normal de comerços i restaurants.